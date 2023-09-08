В Твери рецидивист украл золото у соседей по коммунальной квартире

Полицейские задержали подозреваемого в краже драгоценностей Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Московский отдел полиции УМВД России по городу Твери обратилась 74-летняя местная жительница. Женщина сообщила, что из комнаты в коммунальной квартире у ее дочери украли золотые украшения: восемь колец, серьги и шесть цепочек. Ущерб составил более 100 000 рублей.

Подозреваемым оказался, как установили полицейские, ранее судимый 39-летний сосед по коммунальной квартире. Мужчина взломал дверь ножом и забрал ценности. Похищенные украшения сдал в ломбард, а деньги потратил.

По статье "Кража" возбуждено уголовное дело.