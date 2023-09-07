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НовостиОбщество7 сентября 2023 14:27

В Бологовском округе откроют доску памяти погибшего в СВО Александра Егорова

В поселке Тверской области почтят память погибшего в СВО ветерана боевых действий Александра Егорова
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Ветеран боевых действий Александр Егоров погиб в ходе СВО 3 апреля 2023 года Фото: vk.com/bolrayon

Ветеран боевых действий Александр Егоров погиб в ходе СВО 3 апреля 2023 года Фото: vk.com/bolrayon

12 сентября в 11:00 у здания школы №2 в поселке Лыкошино Бологовского округа Тверской области состоится митинг, посвящённый открытию доски памяти выпускника школы Александра Егорова. О мероприятии сообщает администрация Бологовского округа.

Ветеран боевых действий Александр Егоров погиб в ходе СВО 3 апреля 2023 года.

Александр Михайлович родился 4 сентября 1980 года в поселке Лыкошино Бологовского района. Окончил местную школу №2. Учился в ПТУ-7 г. Бологое, получил специальность осмотрщика-ремонтника вагонов. С 1998 по 2000 годы проходил службу в вооружённых силах РФ, принимал участие в боевых действиях в Чеченской республике и 9 июня 2004 года получил статус Ветерана боевых действий. В СВО участвовал по контракту.