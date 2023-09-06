Игорь Руденя поздравил с днем рождения тверскую лыжницу Наталью Терентьеву

Олимпийская чемпионка Наталья Терентьева (Непряева) 6 сентября отмечает день рождения Фото: ПТО

6 сентября день рождения отмечает Почетный гражданин Тверской области, президент Федерации лыжных гонок Тверской области, Заслуженный мастер спорта Российской Федерации Наталья Терентьева (Непряева). Выдающуюся лыжницу с праздником поздравил губернатор Игорь Руденя.

«Спортивная слава нашего Отечества уверенно опирается на легендарные традиции российских лыжников. Вы достойная преемница этих традиций, чей путь украшен многими высокими наградами. Желаю Вам добиваться новых успехов, являясь примером для нашей молодёжи и гордостью для всей Тверской области», - говорится в телеграмме от Игоря Рудени.

Напомним, что известная тверская лыжница, Олимпийская чемпионка Наталья Непряева сменила фамилию после того, как вышла замуж за бронзового призера Олимпийских Игр Александра Терентьева. Торжественная церемония состоялась во Дворце бракосочетания Тверской области 23 августа 2023 года.