Лыжники Непряева и Терентьев поженились в Твери

Лыжники Непряева и Терентьев поженились в тверском ЗАГСе. Фото: VK/Лыжные гонки [лыжи]|Skiing

23 августа в Твери во Дворце бракосочетания поженились Олимпийская чемпионка 27-летняя Наталья Непряева и бронзовый призер Олимпийских Игр 24-летний Александр Терентьев.

О своих отношениях пара объявила в октябре прошлого года. Помолвка прошла 6 июля с Москве. Тогда на своей страничке в соцсети Наталья Непряева опубликовала фото с помолвочным кольцом. Пара сфотографировалась в центре столицы, неподалеку от ЗАГСа на Кутузовском проспекте. Все поклонники спортсменов ждали, что и церемония бракосочетания пройдет в Москве, однако спортсмены выбрали Тверь - родной город Натальи.

Недавно на радость поклонникам пара дала в Твери совместный мастер-класс. Тогда Наталья Непряева в разговоре со СМИ отметила, что Тверь для неё - родной город, в котором главным для неё остаются родители.

Свадьба звезд спорта не осталась без внимания губернских властей. Губернатор Игорь Руденя направил молодоженам поздравление: «С этого дня вы стали семьей, а значит – единой командой, успех и победы которой зависят от каждого из вас. Вы сообща будете преодолевать жизненные дистанции, радоваться общим достижениям, заряжать друг друга энергией, дарить поддержку и заботу».

Напомним, Наталья Непряева является одной из самых успешных российских лыжниц. В начале 2022 года она первой в истории советского и российского спорта выиграла общий зачет престижной гонки «Тур де Ски». Затем на XXIV зимних Олимпийских играх в Пекине спортсменка завоевала золото, серебро и бронзу в различных дисциплинах. А в марте - досрочно выиграла общий зачет Кубка мира-2021/22. На Чемпионате России 2022 года выиграла пять золотых и одну бронзовую медали.

Александр Терентьев – заслуженный мастер спорта России, на Олимпийских Играх в Пекине в 2022 году стал двухкратным бронзовым призером.