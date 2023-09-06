В Твери перекрытие бульвара Радищева продлили на 10 дней

Ремонт на бульваре Радищева в Твери начали в июне. Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

В центре Твери перекрыли бульвар Радищева на участке от Свободного переулка до улицы Андрея Дементьева. Перекрытия здесь стартуют с 6 сентября и продлятся до 15 сентября. Это не первое подобное перекрытие на бульваре, ремонт здесь начался еще в июне. Работы до сих пор не завершены.

В документе за подписью заместителя главы Твери Дениса Черныха говорится, что движения и парковка всех видов транспорта, в том числе средств индивидуальной мобильности, на бульваре Радищева от Свободного переулка до улицы Андрея Дементьева запрещены с 8 часов 6 сентября до 20 часов 15 сентября.

Подрядчику АО "АБЗ-Дорстрой" рекомендовано обеспечить проезд транспорта экстренных служб и жителей во дворы, выезд (въезд) из которых осуществляется на бульвар Радищева. Водителям лучше заранее продумать объезд.

Напомним, совсем рядом с этим участком продолжается масштабный ремонт Трехсвятской. Он тоже пока не завершён.