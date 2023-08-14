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НовостиОбщество14 августа 2023 15:18

Перекрытия на бульваре Радищева в Твери продлили до 28 августа

В Твери продолжается ремонт на бульваре Радищева
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Проезд по бульвару Радищева ограничили в Твери до 28 августа

Проезд по бульвару Радищева ограничили в Твери до 28 августа

Фото: Алина НИЗАМОВА

В Твери до 8:00 утра 28 августа продлено перекрытие бульвара Радищева. Движение всех видов транспорта, в том числе средств индивидуальной мобильности, ограничено на участке от улицы Андрея Дементьева до Тверского проспекта. Там продолжаются ремонтные работы.

С 8:00 утра 15 августа до 8:00 утра 30 августа перекрыт бульвар Радищева на участке от Тверского проспекта до Свободного переулка.

Подрядчику АО "АБЗ-Дорстрой" рекомендовано обеспечить проезд транспорта экстренных служб и жителей во дворы, выезд (въезд) из которых осуществляется на бульвар Радищева.

Ремонт объекта начался еще в июне. Работы до сих пор не завершены. Ищите пути объезда.