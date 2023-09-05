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НовостиОбщество5 сентября 2023 15:15

В Твери проверят финансовую грамонтность пенсионеров

В Твери пройдет муниципальный этап Всероссийского чемпионата по финансовой грамотности среди пенсионеров
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Мероприятие состоится на площадке мультимедийного исторического парка "Россия - Моя история"

Мероприятие состоится на площадке мультимедийного исторического парка "Россия - Моя история"

Фото: Александр ЖМУЛИН

12 сентября в Твери пройдет муниципальный этап Всероссийского чемпионата по финансовой грамотности среди пенсионеров.

Мероприятие состоится на площадке мультимедийного исторического парка "Россия - Моя история". Участникам предстоит выполнить тестовые задания. Скан-копии с результатами будут направлены в адрес Регионального оператора по финансовой грамотности населения в Тверской области. Участие бесплатное. Начало в 11:00.

1 октября в мультимедийном историческом парке «Россия - Моя история» состоится региональный этап чемпионата, а 24 октября - федеральный.