В Твери проверят финансовую грамонтность пенсионеров

Мероприятие состоится на площадке мультимедийного исторического парка "Россия - Моя история" Фото: Александр ЖМУЛИН

12 сентября в Твери пройдет муниципальный этап Всероссийского чемпионата по финансовой грамотности среди пенсионеров.

Мероприятие состоится на площадке мультимедийного исторического парка "Россия - Моя история". Участникам предстоит выполнить тестовые задания. Скан-копии с результатами будут направлены в адрес Регионального оператора по финансовой грамотности населения в Тверской области. Участие бесплатное. Начало в 11:00.

1 октября в мультимедийном историческом парке «Россия - Моя история» состоится региональный этап чемпионата, а 24 октября - федеральный.