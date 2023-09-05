Тверь
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тверь
+22°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество5 сентября 2023 11:35

Игорь Руденя прокомментировал происшествие с беспилотником в Конаковском районе

Губернатор Тверской области призвал не верить информационным вбросам относительно происшествия с БПЛА
Виктория ТУШКОВА
Виктория ТУШКОВА
Беспилотный летательный аппарат был сбит в Конаковском районе ранним утром 5 сентября.

Беспилотный летательный аппарат был сбит в Конаковском районе ранним утром 5 сентября.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Сегодня, 5 сентября, перед началом обсуждения вопросов повестки заседания Правительства Тверской области губернатор Игорь Руденя прокомментировал происшествие с беспилотным летательным аппаратом, произошедшее в Конаковском районе.

"В таких ситуациях важно противодействовать информационным вбросам и распространению недостоверных сведений, опираться только на официальные источники информации", - подчеркнул глава региона.

Напомним, ранним утром 5 сентября силами ПВО в Завидово Конаковского района Тверской области был сбит беспилотник, летевший в сторону Москвы. На месте работали экстренные службы. Игорь Руденя поручил региональным ведомствам оказывать им всяческое содействие. Жертв и пострадавших в результате происшествия не было.