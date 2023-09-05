Игорь Руденя прокомментировал происшествие с беспилотником в Конаковском районе

Беспилотный летательный аппарат был сбит в Конаковском районе ранним утром 5 сентября. Фото: Олег ЗОЛОТО

Сегодня, 5 сентября, перед началом обсуждения вопросов повестки заседания Правительства Тверской области губернатор Игорь Руденя прокомментировал происшествие с беспилотным летательным аппаратом, произошедшее в Конаковском районе.

"В таких ситуациях важно противодействовать информационным вбросам и распространению недостоверных сведений, опираться только на официальные источники информации", - подчеркнул глава региона.

Напомним, ранним утром 5 сентября силами ПВО в Завидово Конаковского района Тверской области был сбит беспилотник, летевший в сторону Москвы. На месте работали экстренные службы. Игорь Руденя поручил региональным ведомствам оказывать им всяческое содействие. Жертв и пострадавших в результате происшествия не было.