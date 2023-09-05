В Тверской области сбит беспилотник, летевший на Москву

В Тверской области сбит БПЛА. Фото: Александр ГЛУЗ

Ранним утром 5 сентября силами ПВО в Завидово Тверской области был сбит беспилотник, летевший в сторону Москвы. Эту информацию подтвердили в правительстве Тверской области.

Сообщается, что жертв и пострадавших нет. На месте работают экстренные службы.

«Губернатор Игорь Руденя поручил региональным ведомствам оказывать им все необходимое содействие», - сообщили в областном правительстве.

Ещё один БПЛА, летевший в сторону Москвы, был сбит в Истринском районе Московской области. Пострадавших и разрушений нет.

Об уничтожении беспилотника сообщают и власти Калужской области.

В связи с обнаружением вышеуказанных БПЛА были задержаны или отменены рейсы в московских аэропортах Внуково, Шереметьево и Домодедово. Сейчас работа аэропортов возобновилась в штатном режиме.

В Тверской области действует запрет на полеты и запуски беспилотных летальных аппаратов. Причем любых - независимо от их массы. При обнаружении БПЛА необходимо сообщить о нем по телефону «112» или в дежурные службы УМВД России по Тверской области по номеру 102, УФСБ России по Тверской области по телефону 8(4822) 32-13-61.