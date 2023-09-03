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НовостиПолитика3 сентября 2023 7:01

В Тверской области простились с погибшим в ходе СВО бойцом Денисом Захаряшем

Военнослужащий из Тверской области Денис Захаряш погиб в ходе СВО
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Военнослужащий из Тверской области Денис Захаряш погиб в ходе СВО Фото: vk.com/olenino_nash_dom

Военнослужащий из Тверской области Денис Захаряш погиб в ходе СВО Фото: vk.com/olenino_nash_dom

2 сентября в поселке Мирный простились с погибшим в ходе СВО военнослужащим Денисом Захаряшем.

Как сообщает группу Оленинского округа "Оленино - наш дом", Денис Сергеевич родился в 1991 году в поселке Мирный, учился в Мостовской средней школе. Жил и работал в Ржеве. Был мобилизован в сентябре 2022 года. Погиб 21 августа 2023 года на территории Сватовского района ЛНР.

Соболезнования семье погибшего выразили глава Оленинского округа Олег Дубов, представитель правительства Тверской области, замминистра природных ресурсов Иван Лактионов, военный комиссар Нелидовского, Оленинского и Бельского округов.

Герой награжден орденом Мужества (посмертно). У него остались мать, жена и дочь.