Военнослужащий из Тверской области Денис Захаряш погиб в ходе СВО

Денис Захаряш погиб в ходе СВО Фото: vk.com/olenino_nash_dom

В Оленинском муниципальном округе простятся с погибшим в ходе СВО военнослужащим Денисом Захаряшем.

Денис Захаряш, 1991 года рождения погиб 21 августа 2023 года на территории Сватовского района ЛНР.

Денис Сергеевич родился в поселке Мирный, учился в Мостовской средней школе. В последние годы жил и работал в Ржеве, где у него остались мать, жена и дочь. Призван в Вооруженные Силы в ходе частичной мобилизации в сентябре 2022 года. Награжден Орденом Мужества (посмертно).

Как сообщает группа Оленинского округа "Оленино - наш дом", отпевание погибшего героя состоится 2 сентября, в 9:00 в Храме Святого Равноапостольного Николая Японского в поселке Мирный. Прощание пройдет с 10:00 до 12:00 в Мостовском Доме культуры.