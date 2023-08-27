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НовостиОбщество27 августа 2023 6:06

В Тверской области жители расписали старую ржавую остановку

Обшарпанную и ржавую остановку преобразили в тверском регионе
Александр ЖМУЛИН
Александр ЖМУЛИН
Красиво, не правда ли? Фото: Телеканал “Наше Нелидово”

Красиво, не правда ли? Фото: Телеканал “Наше Нелидово”

В Нелидовском округе жители нескольких деревень решили преобразить старую ржавую обшарпанную автобусную остановку. Теперь ее не узнать.

Остановка находится в деревне Борисово. Местные жители покрасили ее в белый цвет и красной краской расписали узорами в славянском стиле с церковными мотивами.

Рядом поставили деревянную табличку с упоминанием всех деревень, жители которых были задействованы в превращении остановки-замухрыжки в нарядную красавицу.

А вот как было... Фото: Телеканал “Наше Нелидово”

А вот как было... Фото: Телеканал “Наше Нелидово”

Процесс преображения. Фото: Телеканал “Наше Нелидово”

Процесс преображения. Фото: Телеканал “Наше Нелидово”