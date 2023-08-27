В Тверской области жители расписали старую ржавую остановку

Красиво, не правда ли? Фото: Телеканал “Наше Нелидово”

В Нелидовском округе жители нескольких деревень решили преобразить старую ржавую обшарпанную автобусную остановку. Теперь ее не узнать.

Остановка находится в деревне Борисово. Местные жители покрасили ее в белый цвет и красной краской расписали узорами в славянском стиле с церковными мотивами.

Рядом поставили деревянную табличку с упоминанием всех деревень, жители которых были задействованы в превращении остановки-замухрыжки в нарядную красавицу.

А вот как было... Фото: Телеканал “Наше Нелидово”