Полиция задержала хулигана, сломавшего остановку в Кимрах

Полицейские разыскали нарушителя, сломавшего остановку в Кимрах Фото: vk.com/podslushano_kimrskiy_raion

В Кимрах Тверской области хулиганы сломали новый деревянный павильон, который установили в центре города в начале августа.

13 августа компания молодых людей вышла из автобуса, один подошёл к павильону и несколько раз ударил ногой по деревянным перекладинам, выломав их. О происшествии рассказали в группе "Подслушано Кимры".

Личность нарушителя полицейские установили по камерам наблюдения.

"По данному факту проводится проверка", - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тверской области.