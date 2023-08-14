В Тверской области создаётся культурно-туристический кластер в Торопецком округе

В Торопецком округе создаётся культурно-туристический кластер. Фото: предоставлено ПТО

В Торопецком округе создаётся культурно-туристический кластер. Проект включает в себя строительство отеля и реставрацию усадьбы участника русско-турецкой, русско-японской и Первой мировой войн, военного министра Российской империи, основателя русской военной контрразведки, генерала Алексея Николаевича Куропаткина.

В туристическую инфраструктуру также входят ресторан, банный комплекс, спортзал, зоопарк.

В усадьбе планируется открыть музей провинциального быта имени генерала Алексея Куропаткина.

Как сообщила пресс-служба областного правительства, реализация проекта позволит привлечь до 800 млн рублей инвестиций и создать не менее 40 новых рабочих мест.

Соглашение о намерениях по реализации инвестпроекта было подписано на площадке Петербургского международного экономического форума в июне 2023 года, вс котором принял участие губернатор Игорь Руденя