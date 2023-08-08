В школе №11 в Бологое откроют доску памяти погибшего в СВО Александра Бичурина Фото: администрация Болговского МО

9 августа 2023 года у здания школы №11 в Бологое состоится митинг, посвящённый открытию доски памяти выпускника школы погибшего в ходе СВО Алексанжра Бичурина. О проведении мероприятия сообщила администрация Бологовского МО.

Александр Николаевич погиб 10 марта 2023 года под Кременой Луганской области.

Начало митинга в 11:00.

Александру Бичурину было 32 года. Он родился в селе Комаровка Кустанайской области. В 1999 году семья переехала в Бологое. Александр рос в дружной многодетной семье - у него есть брат (близнец) и старшая сестра. Окончил мореходную школу ВМФ №42 города Кронштадта (учился на судового электрика). В 2009-2010 годах служил в воинской части города Балтийска Калининградской области.