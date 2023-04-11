В Бологовском районе с воинскими почестями похоронили погибшего в СВО военнослужащего Александра Бичурина

Александра Бичурина похоронили с воинскими почестями Фото: администрация Бологовского района

10 апреля в городе Бологое простились с погибшим в ходе СВО военнослужащим Александром Бичуриным.

Траурный митинг состоялся на Ригодищенском кладбище Бологовского района.

- Проститься с Александром Бичуриным пришли родные и близкие, друзья, его сослуживцы, одноклассники, учителя и жители Бологое, - сообщает администрация Бологовского района.

Соболезнования семье военнослужащего выразил губернатор Игорь Руденя.

- Александр Николаевич до конца оставался верен великим традициям русских воинов, отдал жизнь во имя Родины, стойко и мужественно исполняя свой долг перед Отчизной в борьбе с национализмом и неофашизмом в ходе специальной военной операции в Донецкой и Луганской народных республиках, на Украине, - отметил глава региона.

Слова соболезнования выразили заместитель министра по делам территориальных образований Тверской области Юрий Охлобыстин, глава МО «Бологовский район» Геннадий Ломака.

Александру Бичурину было 32 года. Он родился в селе Комаровка Кустанайской области. В 1999 году семья переехала в Бологое. Александр рос в дружной многодетной семье - у него есть брат (близнец) и старшая сестра. Александр любил рыбалку, занимался футболом, был мастером на все руки - мог починить бытовую технику и устранить поломку автомобиля. Его помнят как доброго и отзывчивого человека. Александр Бичурин окончил мореходной школу ВМФ № 42 города Кронштадта (учился на судового электрика). В 2009-2010 годах служил в воинской части города Балтийска Калининградской области. Погиб в ходе СВО 14 марта 2023 года.

Указом Президента Российской Федерации Александр Бичурин награждён посмертно Орденом Мужества.

Героя похоронили с воинскими почестями.