В Тверской области из-за сильной жары установлен «оранжевый» уровень погодной опасности

В регионе - жара. Фото: Александр ЖМУЛИН

Гидрометцентр России объявил в тверском регионе повышенный «оранжевый» уровень погодной опасности в связи с установившейся в Верхневолжье аномальной жарой.

Температура воздуха в нашей области в воскресенье доходит до +35, +36 градусов. Зной прогнозируется и в понедельник-вторник.

«Оранжевый» уровень означает, что погода опасна, имеется вероятность стихийных бедствий и нанесения ущерба.

На днях тверские спасатели дали рекомендации, как лучше перенести сильную жару