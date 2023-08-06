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НовостиОбщество6 августа 2023 14:47

В Тверской области из-за сильной жары установлен «оранжевый» уровень погодной опасности

Аномально жаркая погода продлится в регионе как минимум до среды
Алексей АНДРЕЕВ
В регионе - жара.

В регионе - жара.

Фото: Александр ЖМУЛИН

Гидрометцентр России объявил в тверском регионе повышенный «оранжевый» уровень погодной опасности в связи с установившейся в Верхневолжье аномальной жарой.

Температура воздуха в нашей области в воскресенье доходит до +35, +36 градусов. Зной прогнозируется и в понедельник-вторник.

«Оранжевый» уровень означает, что погода опасна, имеется вероятность стихийных бедствий и нанесения ущерба.

На днях тверские спасатели дали рекомендации, как лучше перенести сильную жару