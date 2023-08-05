Тверские спасатели дали рекомендации, как лучше перенести сильную жару

Начало августа выдалось жарким. Фото: Виктория ТУШКОВА

Главное управление МЧС России по Тверской области дало рекомендации жителям Верхневолжья, как лучше перенести аномально жаркую погоду.

Советов несколько.

Во-первых, спасатели рекомендуют больше пить, причем лучше мелкими глотками. Большую часть жидкости употребляйте утром и днем, а вот вечером и на ночь меньше. Лучше выбирать несладкую и негазированную минеральную воду, морсы, соки (кроме гранатового и из темного винограда - они сгущают кровь), зеленый чай. Ограничьте прием лечебной минеральной воды – насыщенный солевой состав может нарушить электролитный обмен и увеличить нагрузку на сердце.

Во-вторых, в жару не стоит употреблять спиртных напитков, в зной всасывание алкоголя в кровь усиливается, то есть пьянеет человек быстрее и сильнее.

В-третьих, не находитесь непосредственно под протоком воздуха вентилятора или кондиционера. Комфортная температура для человеческого сна - 18-24 градуса. При наличии кондиционера отрегулируйте его на этот диапазон. При отсутствии - перед сном проветривайте помещение минут на 20, на ночь оставьте открытым только одно окно. Не забывайте, что большинство летних простуд провоцируют сквозники.

Не принимайте холодный душ, если это не привычная для вас процедура. Лучше чаще ополаскивайте лицо, шею, руки водой комфортной температуры.

Носите одежду светлых тонов и из натуральных тканей. Не выходите на улицу без летнего просторного головного убора из натуральной ткани, светлого цвета.

Не ешьте на ночь тяжелой пищи (особенно мяса), ее переваривание вызывает повышение температуры тела и усиливает потоотделение. Предпочтительнее ограничиться кефиром, несладкими фруктами, зеленым чаем.

Напомним, что по прогнозу синоптиков с 6 по 8 августа в отдельных районах Тверской области ожидается жара до +35 градусов.

В субботу осадков не прогнозируется. Будет солнечно и до +30. В ночные часы +13... +18 градусов.