Синоптики предупредили жителей Твери о 35-градусной жаре

В Твери ожидается жара +35 градусов Фото: Ольга ТРОФИМОВА

В период с 6 по 8 августа в отдельных районах Тверской области ожидается жара +35 градусов. Об аномальных погодных изменениях жителей предупреждают синоптики Тверского гидрометцентра.

В пятницу днем, 4 августа воздух прогрелся до +29 градусов, прошли локальные дожди. В субботу осадков синоптики не прогнозируют. Будет солнечно и +30. В ночные часы +13... +18 градусов.

Далее температуры будут повышаться. Рабочая неделя начнется с 32... +35 градусов.

По данным многолетних метеорологических наблюдений, самым жарким стало 4 августа 2010 года, температура воздуха составила +31,1 градус. Самым холодным был август 1919-го - всего +2,5 градуса тепла.

В жару жителям следует соблюдать правила безопасности: пейте больше воды, носите головные уборы, избегайте палящего солнца в дневные часы.

Отдыхая на природе, вблизи водоемов, у бассейнов, не оставляйте без присмотра детей.