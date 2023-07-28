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НовостиОбщество28 июля 2023 14:36

В День Крещения Руси над Тверью прозвучал 15-минутный благовест

Колокольный звон в Твери возвестил горожан о Дне Крещения Руси
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
В храмах епархии были совершены торжественные богослужения, молебные пения Фото: Тверская епархия

В храмах епархии были совершены торжественные богослужения, молебные пения Фото: Тверская епархия

В день памяти равноапостольного великого князя Владимира, День Крещения Руси, 28 июля в Твери зазвонил благовест. В 2023 году событию исполняется 1035 лет

В Вознесенском соборе священник Даниил Никитенко совершил божественную литургию.

Ровно в полдень на всех колокольнях и звонницах Тверской епархии в течение 15 минут звучал колокольный звон. Праздничный звон-благовест "Слава Тебе, Боже!" возвестил горожан о Дне Крещения Руси.

- В храмах епархии были совершены торжественные богослужения, молебные пения. Прошли крестные ходы в честь воспоминания Крещения Руси, - сообщает Тверская епархия.