Гигантские пятнистые слизни завелись в Ботаническом саду Твери

Редкие пятнистые слизни поселились под кустом волжанки в Ботаническом саду Фото: vk.com/hortus

Научный сотрудник Елена Чернышова обнаружила в Ботаническом саду Тверского гоусниверситета гигантских слизней.

Большой придорожный слизень (лат. Limax maximus) или "леопардовый слизень" поселился в листовом опаде под кустом волжанки. Свое название моллюск получил за окраску тела, напоминающую пятнистую шкуру леопарда. В длину слизни достигают 10-20 см.

Исторической родиной Большого придорожного слизня считают Западную Европу. В России Леопардовый слизень отмечен пока только в европейской части страны без захода в северные области.

Пятнистый слизень старается держаться ближе к человеку: поселяется в садах, парках, на приусадебных участках, вблизи жилых строений и ведет ночной образ жизни.

Некоторые люди даже заводят моллюсков-чужестранцев в качестве домашних питомцев и кормят их куриным мясом и кошачьим кормом.

- В нашей области есть и свои аборигенные гигантские слизни - Слизень чёрно-синий. У взрослых особей длина в вытянутом виде превышает 20 см, известны находки слизней 30 см в длину. Слизень чёрно-синий занесен в Красную книгу Тверской области, - отмечают специалисты.