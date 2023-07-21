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НовостиОбщество21 июля 2023 6:48

Следственный комитет проводит проверку по ситуации с мигрантом, который поехал на свидание с девочкой

Его поймали местные жители в Ржеве
Алексей АНДРЕЕВ
СК проводит проверку. Фото: СУ СК РФ по Тверской области.

СК проводит проверку. Фото: СУ СК РФ по Тверской области.

СУ СК России по Тверской области сообщил, что проводится доследственная проверка по факту поимки потенциального педофила в Ржеве. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, изложенных в публикации соцсети.

В итоге будет принято процессуальное решение. Проверка находится под контролем руководителя СУ СК России по Тверской области Альберта Кизимова.

Напомним, что в телеграм-канале появилось сообщение, что в Ржеве местные жители поймали мигранта, ехавшего на свидание с 13-летней девочкой.

Подробности этой истории читайте в материале "КП"-Тверь".