Следственный комитет проводит проверку по ситуации с мигрантом, который поехал на свидание с девочкой

СК проводит проверку. Фото: СУ СК РФ по Тверской области.

СУ СК России по Тверской области сообщил, что проводится доследственная проверка по факту поимки потенциального педофила в Ржеве. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, изложенных в публикации соцсети.

В итоге будет принято процессуальное решение. Проверка находится под контролем руководителя СУ СК России по Тверской области Альберта Кизимова.

Напомним, что в телеграм-канале появилось сообщение, что в Ржеве местные жители поймали мигранта, ехавшего на свидание с 13-летней девочкой.

Подробности этой истории читайте в материале "КП"-Тверь".