Во Ржеве Тверской области местные жители поймали мигранта, который ехал на свидание к 13-летней девочке

Мужчина на коленях умолял отпустить его. Фото: Telegram/ Многонационал

Во Ржеве Тверской области местные жители поймали гражданина Узбекистана, который ехал на свидание к 13-летней девочке. Об этом сообщил Телеграм-канал «Многонационал».

«Он познакомился с ребёнком в интернете, был осведомлён о возрасте девочки и мчался на встречу, в руках у него был сладкий подарок,» - сообщил паблик.

Однако, на месте свидания его встретила вовсе не девочка, а местные ребята, которые заставили его на коленях умолять о прощении и потом сдали в полицию.

Видео публичного покаяния мужчины попало в сеть. На него уже отреагировали областная прокуратура и СУ СК по Тверской области. Ведомства проводят проверку.

- Ржевской межрайонной прокуратурой Тверской области контролируется ход и результат процессуальной проверки, организованной по информации из социальных сетей, о возможном совершении противоправных действий в отношении 13-летней девочки, - сообщили в прокуратуре Тверской области.

Однако, как стало известно «КП»-Тверь», с мужчиной от имени девочки переписывались ржевские ребята, которые потом и приехали на свидание. То есть педофила ловили «на живца».

Сообщается также, что мужчина вскоре после того как его привезли в полицию, правоохранителям был отпущен.