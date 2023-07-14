В Конаковском районе простились с погибшим в ходе СВО военнослужащим Алексеем Блиновым

Алексея Блинова похоронили с воинскими почестями Фото: vk.com/kmd69

В Конаковском районе 13 июля простились с погибшим в ходе СВО военнослужащим Алексеем Блиновым. Боец погиб при выполнении задач в Малой Макеевке, в ЛНР.

Алексей Юрьевич родился 30 октября 1982 года в Конаково. Закончил Тверской политехнический техникум в 2002 году. 30 сентября 2022 года был призван для участия в спецоперации в рамках частичной мобилизации.

- В траурной церемонии приняли участие глава Конаковского района, представители правительства Тверской области и администрации Конаковского района, представители военного комиссариата, жители Конаковского района, родные и близкие военнослужащего, - сообщила администрация Конаковского района.

Героя похоронили с воинскоми почестями.