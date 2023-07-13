Под Кашиным в Тверской области завершается строительство молочно-товарной фермы «РУМЕЛКО-АГРО»

Губернатор посетил строящиеся корпуса фермы. Фото: ПТО

13 июля во время рабочей поездки в Кашинский городской округ губернатор Игорь Руденя посетил молочно-товарную ферму «РУМЕЛКО-АГРО» у деревни Бузыково. Глава региона осмотрел территорию комплекса, коровники, доильный зал, навес для телят. О визите сообщает пресс-служба правительства области.

Строительство фермы завершается в этом году при поддержке областных властей. Это один из самых крупных в Верхневолжье инвестиционных проектов по созданию современного молочного животноводства. Строительство фермы стало первым этапом инвестпроекта, который подразумевает возведение двух молочно-товарных и одного нетелиного комплексов. Общее поголовье стада - более 24460 голов. Реализация планов позволит привлечь свыше 20 млрд рублей инвестиций, создать более 700 новых рабочих мест.

В рамках реализации инвестпроекта компания «РУМЕЛКО-АГРО» возводит в деревне Бурмакино Кашинского округа комплекс для выращивания молодняка и нетелей на 14460 голов. В настоящее время ведется строительство корпусов, зоны хранения кормов, навеса для телят, молочной кухни, инженерных сетей. Также на ферме в деревне Давыдово ведется строительство коровников, родильного и сухостойного отделений, привезено стойловое оборудование. Проект предполагает содержание 5500 голов фуражных коров и 100 голов телят до трехдневного возраста.

- Очень важно, что реализация проекта позволит создать современные рабочие места, даст толчок для дальнейшего развития в регионе сельского хозяйства и трудоустройства молодежи. С нашей стороны идет работа по поддержке предприятия – это дороги, инфраструктура, газификация и электрификация, поддержка в решении административных вопросов. Когда инвестиционный проект выйдет на производственную мощность, Тверская область внесет значимый вклад в укрепление продовольственной безопасности в стране, – прокомментировал Игорь Руденя.

Губернатор также посетил жилой комплекс для сотрудников предприятия, который построен в Кашине.