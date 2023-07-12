В День города в центре Твери и на городском пляже ограничат продажу алкоголя

Тверь отпразднует День города 16 июля. Фото: Виктория ТУШКОВА

В День города, 16 июля, в местах массовых гуляний (это центр Твери и городской пляж) будет ограничена продажа алкоголя. Городская администрация опубликовала соответствующее постановление.

Документ за подписью главы города Алексея Огонькова постановляет "рекомендовать" предпринимателям не осуществлять розничную продажу алкогольной продукции 16 июля с 10:00 до 24:00 в местах массовых гуляний и на расстоянии 30 метров от них. Перечень мест, где рекомендовано не торговать спиртным, также опубликован:

- Городской сад;

- набережная Афанасия Никитина (пляж);

- Свободный переулок (от набережной Степана Разина до Свободного переулка, д. 20);

- улица Советская (от Тверского проспекта до Театрального проезда);

- набережная Степана Разина (от горсада до улицы Андрея Дементьева).

Программу праздничных мероприятий Дня города - 2023 читайте здесь.