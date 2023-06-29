Камеру фиксации нарушений ПДД установили в Твери у Восточного моста

Новая камера будет способствовать снижению аварийности. Фото: Татьяна Коркина

В Твери установили ещё одну камеру фиксации нарушений ПДД - у Восточного моста, на спуске в сторону площади Гагарина (ул. Маяковского).

Камера будет фиксировать нарушения скоростного режима и способствовать снижению аварийности. Как пояснили "КП"-Тверь" в областной Госавтоинспекции, ограничение скорости на данном участке - 40 км/ч.

Тем не менее, участок аварийный. Не далее чем 22 июня здесь произошло смертельное ДТП: Автомобиль "Лада Калина" врезался в фонарный столб и перевернулся на бок. В результате аварии пассажир машины скончался на месте.