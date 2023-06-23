Пассажир "Лады Калина" погиб в ДТП на съезде с Восточного моста в Твери

Водитель пострадал, пассажир погиб. Фото: УГИБДД по Тверской области

Вечером 22 июня в Твери на съезде с Восточного моста (Вагжанова, 141) произошло смертельное ДТП. Автомобиль "Лада Калина" врезался в фонарный столб и перевернулся на бок.

По информации областной Госавтоинспекции, "Лада" под управлением 46-летнего водителя двигалась из-за Волги, со стороны улицы Маяковского. При повороте на площадь Гагарина водитель не справился с управлением и врезался в столб.

Водитель машины получил травмы, его доставили в больницу скорой помощи. Пассажир, мужчина 1978 года рождения, скончался на месте.

В ГИБДД уточняют, что водитель машины был трезв.