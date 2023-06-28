Мусульмане Твери празднуют Курбан-байрам

Мусульмане в Твери, как и по всей стране, празднуют Курбан-байрам. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

28 июня мусульмане в Твери, как и по всей стране, празднуют Курбан-байрам. Это один из двух главных праздников ислама, который посвящён окончанию хаджа - ежегодного паломничества мусульман в Мекку.

В Твери праздник начался в 9 утра с праздничной молитвы, на которую мусульмане собрались в Аввакумовском сельском поселении Калининского района, деревне Жданово. Здесь празднования традиционно проходят в последние годы.

Накануне праздника Имам-Хатыб Тверской соборной мечети Таир Сайфутдинов призвал празднующих соблюдать порядок и показывать только положительный пример, а также отправляться на богослужение организованно, пользоваться общественным транспортом, чтобы не перегружать дороги личными авто.