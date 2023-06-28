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НовостиОбщество28 июня 2023 6:37

Мусульмане Твери празднуют Курбан-байрам

Один из двух главных праздников ислама начался с молитвы
Виктория ТУШКОВА
Виктория ТУШКОВА
Мусульмане в Твери, как и по всей стране, празднуют Курбан-байрам.

Мусульмане в Твери, как и по всей стране, празднуют Курбан-байрам.

Фото: Анатолий ЖДАНОВ

28 июня мусульмане в Твери, как и по всей стране, празднуют Курбан-байрам. Это один из двух главных праздников ислама, который посвящён окончанию хаджа - ежегодного паломничества мусульман в Мекку.

В Твери праздник начался в 9 утра с праздничной молитвы, на которую мусульмане собрались в Аввакумовском сельском поселении Калининского района, деревне Жданово. Здесь празднования традиционно проходят в последние годы.

Накануне праздника Имам-Хатыб Тверской соборной мечети Таир Сайфутдинов призвал празднующих соблюдать порядок и показывать только положительный пример, а также отправляться на богослужение организованно, пользоваться общественным транспортом, чтобы не перегружать дороги личными авто.