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НовостиПроисшествия26 июня 2023 6:56

На 500 тысяч рублей оштрафовали охранное предприятие за взятку, данную тверскому МУП «ПАТП-1»

Ранее обвинительный приговор был вынесен и в отношении экс-директора МУПа
Виктория ТУШКОВА
Виктория ТУШКОВА
Частная охранная организация будет оштрафована на 500 тысяч рублей за дачу взятки.

Частная охранная организация будет оштрафована на 500 тысяч рублей за дачу взятки.

Фото: Анастасия ОСИПОВА

По постановлению прокуратуры на 500 тысяч рублей оштрафовано частное охранное предприятие за взятку, данную бывшему директору МУП «ПАТП-1».

Исполнительный директор частного охранного предприятия ООО ЧОО «Набат» передал 360 тыс. рублей экс-директору тверского МУП «ПАТП-1» Сергею Булычеву. Это произошло в марте 2021 года.

Всего же сумма взятки должна была составить 850 тыс. рублей. Но преступная сделка не завершилась из-за вмешательства ФСБ.

Деньги частным охранным предприятием передавались экс-директору МУПа за подписание актов об оказанных услугах.

Один из участников дела, Сергей Булычев, уже был осуждён на условный срок - суд над ним состоялся в августе 2022 года.

Теперь же прокуратура региона сообщила, что частная охранная организация «Набат» за дачу взятки будет оштрафована на 500 тысяч рублей. После вступления решения суда в законную силу прокуратура проконтролирует его исполнение.