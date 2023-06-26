На 500 тысяч рублей оштрафовали охранное предприятие за взятку, данную тверскому МУП «ПАТП-1»

Частная охранная организация будет оштрафована на 500 тысяч рублей за дачу взятки. Фото: Анастасия ОСИПОВА

По постановлению прокуратуры на 500 тысяч рублей оштрафовано частное охранное предприятие за взятку, данную бывшему директору МУП «ПАТП-1».

Исполнительный директор частного охранного предприятия ООО ЧОО «Набат» передал 360 тыс. рублей экс-директору тверского МУП «ПАТП-1» Сергею Булычеву. Это произошло в марте 2021 года.

Всего же сумма взятки должна была составить 850 тыс. рублей. Но преступная сделка не завершилась из-за вмешательства ФСБ.

Деньги частным охранным предприятием передавались экс-директору МУПа за подписание актов об оказанных услугах.

Один из участников дела, Сергей Булычев, уже был осуждён на условный срок - суд над ним состоялся в августе 2022 года.

Теперь же прокуратура региона сообщила, что частная охранная организация «Набат» за дачу взятки будет оштрафована на 500 тысяч рублей. После вступления решения суда в законную силу прокуратура проконтролирует его исполнение.