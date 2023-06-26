Лестницу отремонтировали. Фото: Виктория ТУШКОВА

В Твери отремонтировали лестницу в сквере Крылова. Там заменили четыре обвалившиеся облицовочные плиты и замазали трещины в ступенях.

Напомним, о том, что в парке разрушается лестница, по которой горожане и туристы спускаются в сквер с моста через Тьмаку со стороны улицы Бебеля, писала "КП"-Тверь". Несколько плит была расколоты полностью, на других имелись внушительные трещины.

Сейчас лесенку восстановили. Трещины замазали, а расколотые плиты заменили. Увы, новые плиты отличаются от прежних. По краю старых плит был выбит незамысловатый, но симпатичный орнамент. Но новых плитах такого орнамента нет. Но теперь хотя бы по лесенке можно безопасно спуститься и подняться.