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НовостиОбщество5 июня 2023 12:50

В Твери разрушается лестница в сквере Крылова

Ступеньки разбиты, отваливаются большие куски облицовочных плит
Виктория ТУШКОВА
Виктория ТУШКОВА
В таком состоянии сегодня находится лестница.

В таком состоянии сегодня находится лестница.

Фото: Виктория ТУШКОВА

В сквере Крылова, что располагается напротив площади Победы, разрушается одна из лестниц. Это лестница, по которой горожане и туристы спускаются в сквер с моста через Тьмаку со стороны улицы Бебеля.

Это лестница, ведущая с моста через Тьмаку со стороны улицы Бебеля.

Это лестница, ведущая с моста через Тьмаку со стороны улицы Бебеля.

Фото: Виктория ТУШКОВА

Состояние лестницы действительно плачевное: симпатичная когда-то плитка с выбитым на ней незатейливым, но нарядным орнаментом расколота, обваливается.

Лесенка напротив (со стороны площади Победы) цела. Но эта лесенка другая, совсем не элегантная, узкая, с простыми каменными ступеньками.

Между тем сквер Крылова - не только любимое многими горожанами место, но и важный туристический объект. Экскурсионные группы там можно встретить в любое время года.

СПРАВКА КП

Сквер имени баснописца Ивана Крылова был открыт в 1959 году. Главные элементы сквера - бронзовый памятник Крылову и окружающие его четыре пилона с потрясающими горельефами, живописующими сюжеты басен.

Этот уникальный ансамбль был задуман и реализован талантливым и небезызвестным трио: архитектором Николаем Васильевичем Донских и скульпторами Сергеем Дмитриевичем Шапошниковым и Дмитрием Владимировичем Горловым.