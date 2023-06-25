Восстанавливать гибнущие росписи храма 19 века в Тверской области приехали студенты-реставраторы Строгановки

Студенты-реставраторы в храме Никола-Высока в Тверской области. Фото: Telegram/ проект «Консервация»

Восстанавливать уникальную гибнущую стенопись храма в селе Никола-Высока в Тверской области на днях приехали студенты-реставраторы из столичной академии им. Строганова.

- Этим смельчакам предстоит начать долгую и сложную работу по спасению храмовых росписей. Практика продлится три недели, - сообщил организатор проект «Консервация».

Этот проект ВООПИиК в мае организовал большую ознакомительную экспедицию столичных экспертов и реставраторов по гибнущим храмам северо-востока Тверской области.

Позже в Преображенскую церковь села Никола-Высока для пробных работ и укрепления в некоторых местах красочного слоя приезжали реставраторы.

Восстанавливать старинную стенопись теперь будут студенты-реставраторы из Строгановки.

СПРАВКА «КП»

Преображенская церковь в селе Никола-Высока возведена в 1820 году. Действовала она до 1939 года, после чего была перепрофилирована под зернохранилище и склад.

Уникален храм выдающейся клеевой росписью третьей четверти XIX века. Стенопись на тему канонических библейских сюжетов сейчас в очень плохом состоянии. Храм сейчас пытаются спасти, работы ведутся по заказу Центра консервации и возрождения архитектурного наследия, учрежденного ВООПИиК.

Идет консервация памятника, восстанавливается иконостас, проведено сканирование храма. Вот теперь дело дошло и до росписей. Будем следить за ходом реставрации.