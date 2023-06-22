46 выпускников школ сдали ЕГЭ на 100 баллов в Тверской области

В регионе подведены итоги ЕГЭ. Фото: Виктория ТУШКОВА

В Тверской области в основной период ЕГЭ сдавали 5437 человек. На этой недели завершились последние экзамены. Об итогах сдачи ЕГЭ в регионе в прямом телеэфире 22 июня рассказал губернатор Игорь Руденя.

На сегодня известны итоги ЕГЭ почти по всем предметам, кроме иностранного языка, биологии и информатики.

46 тверских выпускников смогли сдать какой либо из экзаменов на 100 баллов. Большинство по русскому языку и литературе. Кстати, корреспондент "КП"-Тверь" в конце мая побывал на первой сдаче ЕГЭ - именно по литературе.

Три выпускника получили на ЕГЭ максимальные результаты сразу по двум предметам.

Среди стобалльников - ребята из Твери, Торжка, Кимр, Вышневолоцкого, Бежецкого, Лихославльского, Конаковского, Торопецкого округов.

- Хотел бы ещё раз всех поблагодарить за поддержку детей, которые сдают ЕГЭ. Потому что все-таки для ребёнка это нестандартная обстановка, особенно, когда сдают не в своём учебном заведении, - сказал Игорь Руденя.

Губернатор в прямом эфире оценил итоги ЕГЭ в егионе как хорошие. Фото: ПТО

Глава региона также отметил, что бюджетных мест в этом году будет точно не меньше, чем в прошлом:

- И мы продолжаем над этим работать. Хотели бы ввести с 1 сентября дополнительные специальности по ключевым направлениям машиностроения, лёгкой промышленности и индустрии гостеприимства.

Пресс-служба областного правительства сообщила, что на бюджетные места в колледжи в этом году смогут поступить около 6,5 тысячи выпускников, на 130 человек больше, чем в прошлом. А в вузах региона предусмотрено порядка 2800 бюджетных мест.