В Тверской области человек заразился энцефалитом после укуса клеща

Клещи в этом сезоне очень активны! Фото: Александр БОЙКО

В Тверской области с начала сезона активности клещей в медицинские организации по поводу их укусов обратились 2870 человек, в том числе 942 среди детей. Таковы данные на 22 июня.

Региональный Роспотребнадзор сообщает: зафиксирован первый случай заражения клещевым энцефалитом. Жертвой заразного насекомого стал непривитый взрослый. И ещё 13 человек заразились боррелиозом (болезнью Лайма).

Напомним, если вы обнаружите присосавшегося клеща, обязательно отнесите его на анализ в Центр гигиены и эпидемиологии Тверской области (Тверь, ул. Дарвина, 13). На нашем сайте вы можете прочитать подробно о том, что делать, если вас укусил клещ.

При заражении клещевым энцефалитом, врачебная помощь должна быть оказана оперативно!