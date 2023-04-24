В Тверской области весна разбудила кровососов: Как уберечься от клеща и что делать, если он вас укусил

Клещ не спит - бдит. И ты бди! Фото: Олег УКЛАДОВ

- Срочно обработайте собаку. Клещей - тьма! - такое предупреждение получила я на днях в ветеринарной клинике, где наблюдается мой четвероногий друг.

Средство от клещей для пса было куплено в тот же день. Но эти кровососы опасны и для человека тоже. Поскольку сезон клещей в Тверской области в разгаре, напомним, где может подстерегать зловредное членистоногое, как от него уберечься и что делать тому, кто всё-таки словил клеща.

И ПРАВДА КУСАЮТСЯ!

В региональном Роспотребнадзое «КП»-Тверь» подтвердили: клещи здорово активизировались. Причина в тёплой апрельской погоде.

- К сегодняшнему дню (24 апреля. - Ред.) зарегистрировано 116 обращений граждан в медицинские организации по поводу укусов клещей, в том числе 46 детей. За аналогичный период прошлого года было зарегистрировано всего семнадцать обращений, - огласила статистику начальник отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Тверской области Марина Котова. - Случаев инфекционных заболеваний, передающихся с укусами клещей, не зарегистрировано.

Что до прошлого 2022 года, то, по данным Центра гигиены и эпидемиологии в Тверской области, на территории региона было зарегистрировано шесть случаев заболевания клещевым вирусным энцефалитом, среди заболевших был один ребёнок. Также медики выявили 37 случаев заболевания клещевым боррелиозом (двое заболевших - дети).

ПРОФИЛАКТИКА

При редких выездах на природу защититься от коварного клеща вам поможет правильная одежда. Она должна быть светлой (увидеть крошечного кровопийцу будет легче), с плотными манжетами. Если таковых нет, брюки заправляем в носки - тут не до форса. Обязательно используйте акарицидный спрей и почаще осматривайте себя.

Для тех, кто проводит в лесах-полях много времени, лучшей защитой от энцефалита будет вакцинация.

- Вакцинация у нас проводится в соответствии с Национальным календарём профилактических прививок при наличии эпидпоказаний. То есть лицам из групп риска, выполняющим работу, связанную с угрозой заражения, и живущим на эндемичных территориях, - продолжает Марина Котова.

От боррелиоза, к сожалению, прививки нет. Тут поможет только экстренная профилактика.

Вакцину от энцефалита можно сделать и в коммерческом вакцинальном центре, если, например, вы надолго отправляетесь на эндемичную по клещевому энцефалиту территорию: в поход или на заработки.

ВАКЦИНАЦИЯ

- Первичная вакцинация предполагает введение двух доз вакцины. Вакцинироваться необходимо заранее. Если вы хотите подготовить себя к весеннее-летнему сезону, первую прививку нужно сделать где-то в конце осени. А вторую примерно через два месяца. Важно, чтобы после второй инъекции до начала активности клещей прошёл как минимум месяц, чтобы иммунитет успел выработаться, - говорит Марина Котова. - Далее необходимо будет пройти ревакцинацию - через 9-12 месяцев.

Однако в вакцинальных центрах предлагают так называемую экстренную вакцинацию: две прививки с перерывом всего в две недели.

- На то она и экстренная. Это ударная доза. Желательно выдерживать необходимые сроки, чтобы иммунитет успел правильно выработаться, - уверена Марина Котова.

Стоит прививка в коммерческом центре порядка тысячи рублей.

ЕСЛИ КРОВОПИЙЦА ПРИСОСАЛСЯ

Срочно обратитесь в травмпункт, где его аккуратно удалят.

- Важно сберечь его переднюю часть - головку, хоботок. Поэтому лучше обращайтесь к медикам, - настаивает Марина Котова.

Зловредное членистоногое сразу несите на анализ в лабораторию Центра гигиены и эпидемиологии в Тверской области. Как бы ни хотелось вам прижучить негодяя, клещу надо постараться сохранить жизнь. Транспортировать кровопийцу следует в небольшой ёмкости, на влажном кусочке ваты или марли.

Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области находится по адресу: Тверь, ул. Дарвина, 13. Клещей принимают по рабочим дням 9:00 до 17:00. Телефон 45-00-05.

Прейскурант следующий:

- исследования клеща на четыре инфекции (клещевой энцефалит, бореллиоз, эрлихиоз, анаплазмоз) - 894 руб. 91 коп.;

- исследование клеща только на клещевой энцефалит – 410 руб. 15 коп.

Результаты исследования будут готовы в течение суток.

КЛЕЩ ОКАЗАЛСЯ ЗАРАЗНЫМ

В этом случае срочно бегите к врачу-инфекционисту. Он назначит лечение в зависимости от того, какая инфекция выявлена.

- Если клещ был заражён энцефалитом, необходимо пройти экстренную серопрофилактику: сделать инъекцию человеческого иммуноглобулина. Причём не позднее четырёх суток после присасывания клеща, - подчёркивает Марина Котова.

Инъекцию по показаниям сделают бесплатно, в медучреждениях препарат должен быть в наличии.

ГДЕ ВЫСОК РИСК ВСТРЕТИТЬ ЭНЦЕФАЛИТНОГО КЛЕЩА

По данным многолетних наблюдений Роспотребнадзора, в Тверской области являются эндемичными по клещевому вирусному энцефалиту 12 территорий. Это Вышневолоцкий, Западнодвинский, Калининский, Кашинский, Конаковский, Краснохолмский, Лихославльский, Максатихинский, Нелидовский, Оленинский, Рамешковский и Торжокский районы и округа.

Подцепить энцефалитного клеща здесь риск особо высокий. Но вероятность встречи с заразным членистоногим есть и в других районах области. Например, в 2022 году одной из жертв клеща, заражённого энцефалитом, стал житель Бологовского района, которого в этом списке нет. Так что бди! Везде и всегда.

ЗАЩИТИТЕ ЧЕТВЕРОНОГОГО ПИТОМЦА

Из-за укуса клеща собака, как и человек, может заболеть. Самый распространённый недуг - пироплазмоз (бабезиоз), вызываемый крошечными паразитами - бабезиями. Если вовремя не распознать пироплазмоз после укуса клеща, четвероногий друг может погибнуть.

Средств для защиты собак от клещей много. Самые популярные - капли на холку и таблетки. Они могут обладать различными механизмами действия. Лучше позвоните в ветеринарную клинику и посоветуйтесь, что подойдёт вашему пушистому другу. Помните главное: все эти средства продаются в строгой дозировке в соответствии с весом собаки. Нарушать дозировку нельзя - средство либо не подействует, либо окажет токсический эффект на собаку.

Если пёс всё-таки вернулся с прогулки с клещом, можно съездить в ветеринарную клинику и сделать анализ крови. Либо пристально следить за поведением питомца, чтобы успеть заметить начало болезни. Если вы наблюдаете у собаки повышение температуры, вялость, изменение цвета мочи, учащённое сердцебиение и дыхание, жидкий стул или рвоту, срочно бегите к ветврачу.

Для кошек, кстати, клещи тоже опасны. Усатых уличных гуляк также необходимо регулярно обрабатывать каплями (опять же, строго по весу).