Новая деревянная церковь открылась под Тверью в Оршином монастыре

В новой церкви планируется совершать богослужения во время проведения реставрационных работ в главном монастырском соборе. Фото: tvereparhia.ru

Новая церковь - храм в честь всех святых, в земле Русской просиявших - открылась под Тверью на территории Оршина Вознесенского женского монастыря.

Закладку храма совершил митрополит Амвросий 14 декабря 2021 года. А 18 июня 2023 года митрополит совершил Великое освящение храма и первую Божественную литургию на освящённом престоле, сообщает Тверская епархия.

Митрополит Амвросий совершил Великое освящение храма и первую Божественную литургию. Фото: tvereparhia.ru

Храм деревянный, он возведён в память стоявшей когда-то на территории обители Успенской деревянной церкви. Здесь планируется совершать регулярные богослужения во время проведения реставрационных работ в главном монастырском соборе.

Накануне перед всенощным бдением в Оршин монастырь прибыл Волжский крестный ход с мощами святой благоверной княгини Анны Кашинской.