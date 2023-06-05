Маршрут и расписание XXIV Большого Волжского крестного хода - 2023 в Тверской области

В Тверь крестный ход прибудет 17 июня. Фото: Виктория ТУШКОВА

XXIV Большой Волжский крестный ход - одно из главных событий года для верующих - стартует 10 июня. В этом году событие будет посвящено святой благоверной княгине Анне Кашинской. За шестнадцать дней паломники посетят одиннадцать районов Тверской области, а ещё заедут в подмосковную Дубну.

Крестный ход традиционно начнётся от истока Волги сразу после освящения её вод у Ольгинского женского монастыря. А закончится в Кашине, где 24-25 июня состоятся торжества, посвящённые 655-летию преставления Анны Кашинской и 75-летию возвращения Церкви её мощей.

Основной путь крестный ход проделает по воде. За весь маршрут верующие преодолеют около 800 километров.

Расскажем, как присоединиться к крестному ходу, где он пройдёт, что паломникам обязательно нужно взять с собой и как одеться.

КАК ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ

Присоединиться к Волжскому крестному ходу можно на любом из его этапов. Вы можете приехать ко времени мероприятий самостоятельно.

Организованными поездками на исток Волги в первый день крестного хода занимается паломнический центр Тверской митрополии «Селигер».

ЧТО ВЗЯТЬ С СОБОЙ И КАК ОДЕТЬСЯ

В дорогу с собой обязательно следует взять:

- паспорт;

- медицинский полис;

- одежду по погоде (в том числе дождевик и сменную обувь);

- бутылочку для воды;

- лекарства (по необходимости).

Одеться следует в соответствии с монастырскими нормами. Женщины и девушки должны быть в скромных платьях или юбках (не мини), иметь с собой платок (на голову).

ПАЛОМНИЧЕСКАЯ ПОЕЗДКА 10 ИЮНЯ

Паломников просят заранее регистрироваться на сайте паломнического центра или записываться по телефонам: +7 980-624-57-08, +7 904-020-78-00.

Участие в однодневном туре от истока Волги до деревни Новинки стоит 1500 руб. Паломников отвезут к истоку Волги и по окончании мероприятий доставят обратно в Тверь.

04:30 - Отправление из Твери.

08:30 - Прибытие на исток Волги, Ольгин монастырь.

Здесь запланированы Божественная литургия, освящение воды в Волге, торжественная часть с концертом, Крестный ход от истока Волги до деревни Новинки.

16:30 - Примерное время отправления в Тверь.

20:30 - Примерное время возвращения в Тверь.

ПОЛНОЕ РАСПИСАНИЕ XXIV ВОЛЖСКОГО КРЕСТНОГО ХОДА

10 ИЮНЯ, СУББОТА

Ольгинский женский монастырь, Тверская область, Осташковский район, деревня Волговерховье, 2а.

10:00 - Божественная литургия.

11:30 - Шествие духовенства из храма к часовне. Малое водоосвящение на истоке Волги.

12:30 - Начало концерта.

14:00 - Отправление Крестного хода до деревни Новинки.

16:00 - Молебен на начало водного путешествия в часовне деревни Новинки. Отправление в деревню Сосница.

18:00 - Вечернее богослужение.

18:30-19:00 - Встреча крестного хода.

11 ИЮНЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

Тверская область, Осташковский район, деревня Сосница.

10:00 - Божественная литургия.

13:00 - Мероприятия крестного хода.

12 ИЮНЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

08:00 - Отправка крестного хода на катере из Сосницы в деревню Заполёк (Осташковский район).

09:30 - Прибытие в деревню Заполёк. Молебен в часовне Царственных страстотерпцев. Далее отправка в деревню Климова Гора. Молебен в Троицкой церкви.

13:00 - Прибытие крестного хода в деревню Николо-Рожок. Молебен в Успенском храме.

14:30 - Проводы крестного хода в Нило-Столобенскую пустынь.

15:00 - Встреча крестного хода на архиерейской пристани Нило-Столобенской пустыни (Тверская область, Осташковский район, остров Столобный). Вечернее богослужение.

13 ИЮНЯ, ВТОРНИК

Нило-Столобенская пустынь.

09:00 - Литургия.

11:00 - Крестный ход по острову Столобному.

15:30 - Проводы крестного хода в посёлок Пено.

14 ИЮНЯ, СРЕДА

Тверская область, Пеновский район, посёлок Пено, улица 249-й Стрелковой Дивизии, 27. Храм преподобного Сергия Радонежского.

8:30 - Встреча крестного хода у храма.

9:00 - Литургия.

11:00 - Крестный ход к истоку реки Западная Двина.

12:00 - Малое водоосвящение истока Западной Двины.

14:45 - Крестный ход к границе посёлка.

15:30 - Отправление крестного хода в посёлок Селище (Тверская область, Селижаровский район, посёлок Селище).

16:30 - Встреча крестного хода около храма.

17:00 - Вечернее богослужение.

15 ИЮНЯ, ЧЕТВЕРГ

Тверская область, посёлок Селижарово.

8:00 - Встреча крестного хода на границе посёлка. Пеший ход к храму Петра и Павла.

09:00 - Литургия.

13:00 - Проводы крестного хода к границе посёлка Селижарово с деревней Ельцы.

15:00-16:00 - Молебен в Покровском храме (подворье Житенного монастыря). Отправка в Ржев.

Тверская область, город Ржев.

17:00 - Встреча крестного хода у храма Новомучеников и исповедников российских (Ржев, ул. Ленина, 2а).

Шествие крестного хода: улицы Большая Спасская, Калинина (храм Смоленской иконы Богородицы, епархиальное управление), Марата и до кафедрального собора Оковецкой иконы Богородицы (Ржев, ул. Марата, 5).

Водосвятный молебен или вечернее богослужение в Оковецком соборе.

16 ИЮНЯ, ПЯТНИЦА

09:00 - Литургия в Оковецком соборе.

15:00 - Проводы крестного хода от Оковецкого собора до Волги, малый мост и отправление в Зубцов.

Тверская область, город Зубцов.

16:30 - Встреча крестного хода на берегу напротив Успенского храма (Зубцов, Садово-Набережная ул., 2).

17:00 - Вечернее богослужение. Отправление в Старицу.

17 ИЮНЯ, СУББОТА

Тверская область, город Старица.

09:00 - Литургия в Старицком Успенском монастыре (Старица, ул. Имени Пушкина, 1а).

12:30 - Отправление в Тверь.

Тверь.

13:30 - Молебен в Успенском соборе бывшего Отроч монастыря (Тверь, наб. Афанасия Никитина, 18).

14:30 - Отправка крестного хода от пристани речного вокзала в Вознесенский Оршин монастырь.

Калининский район, деревня Орша.

16:30 - Встреча крестного хода у монастырского причала.

17:00 - Всенощное бдение.

18 ИЮНЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

09:00 - Литургия в Вознесенском Оршином монастыре. Освящение храма.

14:00 - Проводы крестного хода в село Городня-на-Волге.

Тверская область, Конаковский район.

16:00 - Встреча крестного хода в селе Городня-на-Волге. Вечернее богослужение.

19 ИЮНЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

Тверская область, Конаковский район, село Свердлово.

09:00 - Литургия в Крестовоздвиженском храме (с. Свердлово, 1).

12:00 - Проводы крестного хода в город Конаково.

Тверская область, город Конаково.

17:00 - Встреча крестного хода на пристани. Крестный ход по городу. Вечернее богослужение в храме святой Анны Кашинской (Конаково, ул. Горького, 8).

20 ИЮНЯ, ВТОРНИК

9:00 - Литургия в храме Сорока мучеников (Конаково, наб. Волги, 31).

Тверская область, Конаковский район, село Дмитрова Гора.

16:00 - Молебен в храме преподобного Сергия Радонежского (село Дмитрова Гора, ул. Центральная, 3б).

21 ИЮНЯ, СРЕДА

Московская область, город Дубна.

09:00 - Литургия. Место не указано, но в предыдущие годы богослужение проходило в храме Рождества Иоанна Предтечи (Дубна, Церковный проезд, 1).

13:00-13:30 - Проводы крестного хода в Кимры Тверской области.

Тверская область, город Кимры.

16:00 - Встреча крестного хода у центральной пристани. Крестный ход по городу до Вознесенского храма (Кимры, Вознесенский пер., 1).

17:00 - Всенощное бдение в Вознесенском храме.

22 ИЮНЯ, ЧЕТВЕРГ

09:00 - Литургия в Преображенском соборе (Кимры, ул. Урицкого, 65).

14:30 - Проводы крестного хода в посёлок Белый Городок.

Тверская область, Кимрский район, посёлок Белый Городок.

16:00 - Встреча крестного хода у Иерусалимского храма (храм Иерусалимской иконы Божией Матери, пос. Белый Городок, ул. Белгородская, 1). Шествие крестного хода по посёлку до мемориала павшим в Великую Отечественную войну (ул. Парковая). Праздничная программа в ДК (ул. Заводская, 1).

18:00 - Вечернее богослужение. Ночёвка на корабле.

23 ИЮНЯ, ПЯТНИЦА

9:00 - Литургия в Иерусалимском храме.

13:00 - Проводы крестного хода в город Калязин.

Тверская область, город Калязин.

Встреча в яхт-клубе (Калязин, пос. Рыбзавода). Крестный ход до Вознесенского храма. Вечернее богослужение в Вознесенском храме (время не указано).

24 ИЮНЯ, СУББОТА

09:00 - Литургия в Вознесенском храме (г. Калязин, ул. Фридриха Энгельса, 27).

13:00 - Отправление крестного хода в город Кашин.

Тверская область, город Кашин.

16:00 - Встреча крестного хода на берегу. Крестный ход к Вознесенскому собору (г. Кашин, пл. Единения). Всенощное бдение.

25 ИЮНЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

Завершится крестный ход в городе Кашине 25 июня. В этот день здесь будут проходить торжества, посвящённые Анне Кашинской. Запланирована Божественная литургия в Вознесенском соборе. Подробного расписания мероприятий пока нет.