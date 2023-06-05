Маршрут и расписание XXIV Большого Волжского крестного хода - 2023 в Тверской области

В Тверь крестный ход прибудет 17 июня.
Фото: Виктория ТУШКОВА
XXIV Большой Волжский крестный ход - одно из главных событий года для верующих - стартует 10 июня. В этом году событие будет посвящено святой благоверной княгине Анне Кашинской. За шестнадцать дней паломники посетят одиннадцать районов Тверской области, а ещё заедут в подмосковную Дубну.
Крестный ход традиционно начнётся от истока Волги сразу после освящения её вод у Ольгинского женского монастыря. А закончится в Кашине, где 24-25 июня состоятся торжества, посвящённые 655-летию преставления Анны Кашинской и 75-летию возвращения Церкви её мощей.
Основной путь крестный ход проделает по воде. За весь маршрут верующие преодолеют около 800 километров.
Расскажем, как присоединиться к крестному ходу, где он пройдёт, что паломникам обязательно нужно взять с собой и как одеться.
Присоединиться к Волжскому крестному ходу можно на любом из его этапов. Вы можете приехать ко времени мероприятий самостоятельно.
Организованными поездками на исток Волги в первый день крестного хода занимается паломнический центр Тверской митрополии «Селигер».
В дорогу с собой обязательно следует взять:
- паспорт;
- медицинский полис;
- одежду по погоде (в том числе дождевик и сменную обувь);
- бутылочку для воды;
- лекарства (по необходимости).
Одеться следует в соответствии с монастырскими нормами. Женщины и девушки должны быть в скромных платьях или юбках (не мини), иметь с собой платок (на голову).
Паломников просят заранее регистрироваться на сайте паломнического центра или записываться по телефонам: +7 980-624-57-08, +7 904-020-78-00.
Участие в однодневном туре от истока Волги до деревни Новинки стоит 1500 руб. Паломников отвезут к истоку Волги и по окончании мероприятий доставят обратно в Тверь.
04:30 - Отправление из Твери.
08:30 - Прибытие на исток Волги, Ольгин монастырь.
Здесь запланированы Божественная литургия, освящение воды в Волге, торжественная часть с концертом, Крестный ход от истока Волги до деревни Новинки.
16:30 - Примерное время отправления в Тверь.
20:30 - Примерное время возвращения в Тверь.
Ольгинский женский монастырь, Тверская область, Осташковский район, деревня Волговерховье, 2а.
10:00 - Божественная литургия.
11:30 - Шествие духовенства из храма к часовне. Малое водоосвящение на истоке Волги.
12:30 - Начало концерта.
14:00 - Отправление Крестного хода до деревни Новинки.
16:00 - Молебен на начало водного путешествия в часовне деревни Новинки. Отправление в деревню Сосница.
18:00 - Вечернее богослужение.
18:30-19:00 - Встреча крестного хода.
Тверская область, Осташковский район, деревня Сосница.
10:00 - Божественная литургия.
13:00 - Мероприятия крестного хода.
08:00 - Отправка крестного хода на катере из Сосницы в деревню Заполёк (Осташковский район).
09:30 - Прибытие в деревню Заполёк. Молебен в часовне Царственных страстотерпцев. Далее отправка в деревню Климова Гора. Молебен в Троицкой церкви.
13:00 - Прибытие крестного хода в деревню Николо-Рожок. Молебен в Успенском храме.
14:30 - Проводы крестного хода в Нило-Столобенскую пустынь.
15:00 - Встреча крестного хода на архиерейской пристани Нило-Столобенской пустыни (Тверская область, Осташковский район, остров Столобный). Вечернее богослужение.
Нило-Столобенская пустынь.
09:00 - Литургия.
11:00 - Крестный ход по острову Столобному.
15:30 - Проводы крестного хода в посёлок Пено.
Тверская область, Пеновский район, посёлок Пено, улица 249-й Стрелковой Дивизии, 27. Храм преподобного Сергия Радонежского.
8:30 - Встреча крестного хода у храма.
9:00 - Литургия.
11:00 - Крестный ход к истоку реки Западная Двина.
12:00 - Малое водоосвящение истока Западной Двины.
14:45 - Крестный ход к границе посёлка.
15:30 - Отправление крестного хода в посёлок Селище (Тверская область, Селижаровский район, посёлок Селище).
16:30 - Встреча крестного хода около храма.
17:00 - Вечернее богослужение.
Тверская область, посёлок Селижарово.
8:00 - Встреча крестного хода на границе посёлка. Пеший ход к храму Петра и Павла.
09:00 - Литургия.
13:00 - Проводы крестного хода к границе посёлка Селижарово с деревней Ельцы.
15:00-16:00 - Молебен в Покровском храме (подворье Житенного монастыря). Отправка в Ржев.
Тверская область, город Ржев.
17:00 - Встреча крестного хода у храма Новомучеников и исповедников российских (Ржев, ул. Ленина, 2а).
Шествие крестного хода: улицы Большая Спасская, Калинина (храм Смоленской иконы Богородицы, епархиальное управление), Марата и до кафедрального собора Оковецкой иконы Богородицы (Ржев, ул. Марата, 5).
Водосвятный молебен или вечернее богослужение в Оковецком соборе.
09:00 - Литургия в Оковецком соборе.
15:00 - Проводы крестного хода от Оковецкого собора до Волги, малый мост и отправление в Зубцов.
Тверская область, город Зубцов.
16:30 - Встреча крестного хода на берегу напротив Успенского храма (Зубцов, Садово-Набережная ул., 2).
17:00 - Вечернее богослужение. Отправление в Старицу.
Тверская область, город Старица.
09:00 - Литургия в Старицком Успенском монастыре (Старица, ул. Имени Пушкина, 1а).
12:30 - Отправление в Тверь.
Тверь.
13:30 - Молебен в Успенском соборе бывшего Отроч монастыря (Тверь, наб. Афанасия Никитина, 18).
14:30 - Отправка крестного хода от пристани речного вокзала в Вознесенский Оршин монастырь.
Калининский район, деревня Орша.
16:30 - Встреча крестного хода у монастырского причала.
17:00 - Всенощное бдение.
09:00 - Литургия в Вознесенском Оршином монастыре. Освящение храма.
14:00 - Проводы крестного хода в село Городня-на-Волге.
Тверская область, Конаковский район.
16:00 - Встреча крестного хода в селе Городня-на-Волге. Вечернее богослужение.
Тверская область, Конаковский район, село Свердлово.
09:00 - Литургия в Крестовоздвиженском храме (с. Свердлово, 1).
12:00 - Проводы крестного хода в город Конаково.
Тверская область, город Конаково.
17:00 - Встреча крестного хода на пристани. Крестный ход по городу. Вечернее богослужение в храме святой Анны Кашинской (Конаково, ул. Горького, 8).
9:00 - Литургия в храме Сорока мучеников (Конаково, наб. Волги, 31).
Тверская область, Конаковский район, село Дмитрова Гора.
16:00 - Молебен в храме преподобного Сергия Радонежского (село Дмитрова Гора, ул. Центральная, 3б).
Московская область, город Дубна.
09:00 - Литургия. Место не указано, но в предыдущие годы богослужение проходило в храме Рождества Иоанна Предтечи (Дубна, Церковный проезд, 1).
13:00-13:30 - Проводы крестного хода в Кимры Тверской области.
Тверская область, город Кимры.
16:00 - Встреча крестного хода у центральной пристани. Крестный ход по городу до Вознесенского храма (Кимры, Вознесенский пер., 1).
17:00 - Всенощное бдение в Вознесенском храме.
09:00 - Литургия в Преображенском соборе (Кимры, ул. Урицкого, 65).
14:30 - Проводы крестного хода в посёлок Белый Городок.
Тверская область, Кимрский район, посёлок Белый Городок.
16:00 - Встреча крестного хода у Иерусалимского храма (храм Иерусалимской иконы Божией Матери, пос. Белый Городок, ул. Белгородская, 1). Шествие крестного хода по посёлку до мемориала павшим в Великую Отечественную войну (ул. Парковая). Праздничная программа в ДК (ул. Заводская, 1).
18:00 - Вечернее богослужение. Ночёвка на корабле.
9:00 - Литургия в Иерусалимском храме.
13:00 - Проводы крестного хода в город Калязин.
Тверская область, город Калязин.
Встреча в яхт-клубе (Калязин, пос. Рыбзавода). Крестный ход до Вознесенского храма. Вечернее богослужение в Вознесенском храме (время не указано).
09:00 - Литургия в Вознесенском храме (г. Калязин, ул. Фридриха Энгельса, 27).
13:00 - Отправление крестного хода в город Кашин.
Тверская область, город Кашин.
16:00 - Встреча крестного хода на берегу. Крестный ход к Вознесенскому собору (г. Кашин, пл. Единения). Всенощное бдение.
Завершится крестный ход в городе Кашине 25 июня. В этот день здесь будут проходить торжества, посвящённые Анне Кашинской. Запланирована Божественная литургия в Вознесенском соборе. Подробного расписания мероприятий пока нет.