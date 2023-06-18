В микрорайоне Южный Твери сгорели две квартиры в частном жилом доме

Пожар был такой силы, что дым было видно очень далеко, фото сделано с противоположного конца улицы Можайского. Фото: Тамара КАСИМОВА

Утром 18 июня в микрорайоне Южный Твери произошёл пожар в доме №39/33 по улице 4-й Волоколамской (пересечение с ул. Можайского). Сообщение о пожаре поступило на пульт МЧС в 6:59.

Это частный дом, поделённый на две части: деревянный одноэтажный дом и кирпичная двухэтажная пристройка. В каждой из частей дома сгорело по квартире. По информации Главного управления МЧС по Тверской области, практически полностью сгорела деревянная часть дома, во второй квартире огнём повреждена кровля и внутренняя отделка по всей площади.

На место пожара выезжали четыре наряда пожарных частей города (ПСЧ-2 (два наряда), ПСЧ-1, ПСЧ-4), огнеборцы специализированной пожарно-спасательной части и службы пожаротушения. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.