Утром 18 июня в микрорайоне Южный Твери произошёл пожар

Фотография была сделана около 7:18 утра 18 июля. Что-то горит в районе детской поликлиники. Фото: Тамара КАСИМОВА

18 июня, около семи часов утра в микрорайоне Южный Твери произошёл пожар. Как сообщили "КП"-Тверь" очевидцы, что-то горело в районе здания детской поликлиники.

Как сообщили в Главном управлении МЧС по Тверской области, пожар произошёл не в здании поликлиники, а в доме на пересечении улиц Можайского и 4-й Волоколамской. Пострадавших нет. Подробности происшествия в МЧС обещают сообщить позже.