В Твери установлены часы работы нового фонтана на Соборной площади

Фонтан работает ежедневно
Фото: Виктория ТУШКОВА
В Твери установлен график работы нового фонтана на Соборной площади. Достопримечательность открыли в День России 12 июня.
В будни фонтан работает с 11 утра до 21:00 вечера. В выходные и праздничные дни с 10:00 утра до 21:00.
Фонтан пока работает не в полную силу - нет музыки и подсветки. Звук и свет обещают наладить к Дню города в середине июля.
Также в ближайщие дни планируется увеличить часы работы фонтана.
Фонтан располагается между Спасо-Преображенским собором и зданием краеведческого музея (Советская, 5). С открытием фонтана, как сообщает областное правительство, благоустройство Соборной площади можно считать завершённым. Последним штрихом станет установка скульптурной композиции, изображающей беседу первого тверского епископа Симеона с молодым князем Михаилом Тверским.