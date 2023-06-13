В Твери установлены часы работы нового фонтана на Соборной площади

Фонтан работает ежедневно Фото: Виктория ТУШКОВА

В Твери установлен график работы нового фонтана на Соборной площади. Достопримечательность открыли в День России 12 июня.

В будни фонтан работает с 11 утра до 21:00 вечера. В выходные и праздничные дни с 10:00 утра до 21:00.

Фонтан пока работает не в полную силу - нет музыки и подсветки. Звук и свет обещают наладить к Дню города в середине июля.

Также в ближайщие дни планируется увеличить часы работы фонтана.

Фонтан располагается между Спасо-Преображенским собором и зданием краеведческого музея (Советская, 5). С открытием фонтана, как сообщает областное правительство, благоустройство Соборной площади можно считать завершённым. Последним штрихом станет установка скульптурной композиции, изображающей беседу первого тверского епископа Симеона с молодым князем Михаилом Тверским.