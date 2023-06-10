13 мобильных групп МЧС искали торфяные пожары в Тверской области

В ходе мониторинга применяются и квадрокоптеры. Фото: ГУ МЧС России по Тверской области.

Сегодня, 10 июня, с целью предупреждения природных пожаров на территории Тверской области, была организована работа по мониторингу лесных массивов и торфяных месторождений Тверского региона.

13 мобильных групп обследовали территории Калининского и Кимрского муниципальных округов, и Конаковского муниципального района. Применялась техника высокой проходимости. В ходе мониторинга очагов тления торфа не обнаружено.

Напомним, сейчас в 11 муниципалитетах Тверской области действует «Особый противопожарный режим». Главное управление МЧС России по Тверской области рекомендовало ввести этот режим в ещё одном районе - Бельском.