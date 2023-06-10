МЧС рекомендует ввести «Особый противопожарный режим» в Бельском муниципальном округе Тверской области

Чтобы не горело, как на Алтае, и вводится особый режим. Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

Сегодня, 10 июня, Главное управление МЧС России по Тверской области, рекомендовало ввести «Особый противопожарный режим» в Бельском муниципальном округе.

Это связано с тем, что в оперативном ежедневном прогнозе возникновения и развития чрезвычайных ситуаций на территории Тверской области, завтра, 11 июня, на территории Бельского округа прогнозируется 4 класс пожарной опасности.

Сейчас в 11 муниципалитетах Тверской области уже действует «Особый противопожарный режим». Это Андреапольский, Бологовский, Западнодвинский, Кимрский, Лихославльский и Старицкий муниципальные округа, Калининский, Торжокский и Торопецкий районы, город Торжок, и закрытое административно-территориальное образование «Озерный».

Как разъясняют в МЧС, во время действия особого противопожарного режима категорически запрещено выжигание сухой травы, мусора и проведение пожароопасных работ в границах сельских и городских поселений, городских округов, садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ, на предприятиях, на землях всех категорий – за исключением работ, проводимых специализированными организациями в целях предупреждения лесных пожаров. Также запрещено разведение огня, в том числе в мангалах и металлических бочках, на землях всех категорий.