Автобус следовавший от Ржевского мемориала в Тверь столкнулся с лосем

Автобус после ДТП. Фото: VK/Черный Список Ржев

В сети появились фотографии автобуса «Транспорта Верхневолжья» который перевозит пассажиров от Твери до Ржевского мемориала и обратно, со следами повреждений.

По сообщениям очевидцев, автобус, по всей видимости, он двигался от мемориала, близ Старицы столкнулся с лосем. После удара автобус слетел в кювет.

Пострадал ли кто-то, кроме лося — не сообщается. Фотография сделана поздно вечером. Время, когда случилось ДТП — не уточняется.

Напомним, автобус Тверь — Ржевский мемориал, следует по маршруту ежедневно в 08:10 и 15:10. От Ржевского мемориала в Тверь в 11:50 и 18:50.

Автобус управляется профессиональными водителями. Это самый удобный способ доехать до Ржевского мемориала советскому солдату из Твери и Старицы.