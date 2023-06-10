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НовостиПроисшествия10 июня 2023 4:27

За сутки с 9 на 10 июня 2023 года в Тверской области произошло 16 пожаров

Больше половины вызовов — возгорание мусора
Олег ХАДАЕВ
Чем на улице суше, тем выше вероятность пожаров.

Чем на улице суше, тем выше вероятность пожаров.

Фото: Иван МАКЕЕВ

По данным Главного управления МЧС России по Тверской области, за сутки с 9 на 10 июня 2023 года в регионе произошло 16 пожаров.

Горело в деревне Дерибино под Зубцовом, в Пено на улице Заводской, в Гузятино, это близ Бологого и в СНТ «Сосенки» в предместьях Вышнего Волочка.

Крупный пожар на складах в Твери в сводку не попал.

Один раз пожарные выезжали тушить автомобиль.

10 раз огнеборцев вызывали тушить мусор.

Один раз горела сухая растительность.