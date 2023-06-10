43 человека выезжали тушить ангар на складах стройматериалов Твери

Складской комплекс хорошо виден на спутниковых снимках. Фото: Яндекс.

Сегодня ночью, 10 июня, подразделения нескольких пожарных частей Твери выезжали на тушение пожара в ангаре на крупной складской территории.

В Главном управлении МЧС России по Тверской области сообщают, что в минувшую оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о задымлении в ангаре по адресу: Тверь, ул. Бригадная. В какое время точно это произошло — не сообщается.

Учитывая, что на Бригадной находится крупный складской комплекс различных строительных материалов, на место пожара были направлены отделения пожарных частей №№ 1, 2, 4, специализированной пожарноспасательной части, службы пожаротушения, аварийно-спасательной службы Тверской области.

Всего к ликвидации пожара привлекалось 43 специалиста и 12 единиц техники.

Конкретно от МЧС на пожаре работали 26 человек и 7 единиц техники. Отметим, что на сайте МЧС в течении утра эти цифры менялись.

Утром в 05:12 прошёл доклад о локализации, а в 05:26 о ликвидации пожара. Что конкретно горело — пока не сообщается.

Пострадавших нет.