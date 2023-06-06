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НовостиПроисшествия6 июня 2023 12:59

Житель Твери получил 6,5 лет колонии за развратные действия в отношении двух несовершеннолетних

Суд вынес приговор, но в законную силу он ещё не вступил
Виктория ТУШКОВА
Виктория ТУШКОВА
До вступления приговора в силу мужчина будет оставаться под стражей.

До вступления приговора в силу мужчина будет оставаться под стражей.

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Твери Центральный районный суд вынес приговор жителю областного центра, которого обвиняли в развратных действиях к несовершеннолетним.

По информации пресс-службы суда, всё произошло в апреле 2022 года. Ранее несудимый мужчина будучи нетрезвым произвёл "развратные действия без применения насилия в отношении двух несовершеннолетних лиц" (ч. 3 ст. 135 УК РФ).

В суде подсудимый свою вину не признал. Тем не менее суд постановил, что он виновен, и приговорил его к шести с половиной годам колонии строгого режима.

Приговор в законную силу ещё не вступил. До вступления приговора в силу мужчина будет оставаться под стражей, уточняют в суде.