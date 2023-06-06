В Твери открыли памятник полицейским - защитникам правопорядка

Памятник располагается у здания УМВД. Фото: Виктория ТУШКОВА

6 июня в Твери у здания областного МВД открыли памятник защитникам правопорядка - полицейским. Торжественное мероприятие было приурочено к 305-летию со дня образования российской полиции, которое отмечалось накануне, 5 июня.

На церемонии присутствовали губернатор Тверской области Игорь Руденя, митрополит Тверской и Кашинский Амвросий, председатель областного Заксобрания Сергей Голубев, руководитель Управления МВД по Тверской области Сергей Камышев, сотрудники и ветераны тверской полиции, автор памятника - народный художник РФ Евгений Антонов.

Открытие проходило под звуки духового оркестра. Митрополит освятил памятник.

После церемонии открытия гости мероприятия произнесли речи, состоялось награждение отличившихся сотрудников тверской полиции и возложение цветов к мемориалу у здания УМВД.

Подробнее об открытии памятника, а также о том, что думает о своей работе создатель монумента, читайте в ближайшее время на нашем сайте.