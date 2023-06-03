Синоптики обещают потепление до +20 в середине рабочей недели в Тверской области

Лето возвращается в Тверь. Фото: Диля Ахмадишина

Лето планирует вернуться в регион: в середине будущей рабочей недели в Твери должно потеплеть до +20 градусов. Напомним, среднемесячная температура июня 16,6 градусов тепла.

Согласно прогнозу Тверского гидрометцентра, в воскресенье 4 июня и понедельник 5 июня днём будет +12...+17 градусов. Местами пройдут дожди. Ночами температура +2...+8.

Вторник будет уже теплее. Днём +14...+19 и без осадков. А в среду температура может подняться до +20.

Атмосферное давление все эти дни комфортное: 751-752 мм рт. ст.

Напомним, ближайшая ночь (с 3 на 4 июня) будет холодной, возможны заморозки до -2 градусов.