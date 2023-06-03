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НовостиОбщество3 июня 2023 9:13

В ночь на 4 июня в Тверской области ожидаются заморозки до -2 градусов

Садоводам и огородникам следует позаботиться о чувствительных к холоду растениях
Виктория ТУШКОВА
Виктория ТУШКОВА
Лето пока жарой нас не радует.

Лето пока жарой нас не радует.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

4 июня в ночные и утренние часы в отдельных районах Тверской области ожидаются заморозки до -2 град, предупреждает областной Гидрометцентр.

Морозной ночью будет облачно с прояснениями и без осадков. А вот днём в воскресенье 4 июня дожди возможны. Будет довольно прохладно: +12...+17 градусов. Ветер западный, до 10 метров в секунду.

Следующие ночи обещают пройти при плюсовой температуре. В ночь на понедельник +2...+7. Днём в понедельник +12...+17, облачно с прояснениями и местами дожди.

В ночь на вторник +3...+8. Днём во вторник +14...+19 и без осадков.

В МЧС напоминают о том, что в период похолодания возрастает количество пожаров в жилом секторе. Будьте осторожны при использовании отопительных приборов.

Садоводам и огородникам также следует позаботиться о чувствительных к холоду растениях.