В ночь на 4 июня в Тверской области ожидаются заморозки до -2 градусов

Лето пока жарой нас не радует. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

4 июня в ночные и утренние часы в отдельных районах Тверской области ожидаются заморозки до -2 град, предупреждает областной Гидрометцентр.

Морозной ночью будет облачно с прояснениями и без осадков. А вот днём в воскресенье 4 июня дожди возможны. Будет довольно прохладно: +12...+17 градусов. Ветер западный, до 10 метров в секунду.

Следующие ночи обещают пройти при плюсовой температуре. В ночь на понедельник +2...+7. Днём в понедельник +12...+17, облачно с прояснениями и местами дожди.

В ночь на вторник +3...+8. Днём во вторник +14...+19 и без осадков.

В МЧС напоминают о том, что в период похолодания возрастает количество пожаров в жилом секторе. Будьте осторожны при использовании отопительных приборов.

Садоводам и огородникам также следует позаботиться о чувствительных к холоду растениях.